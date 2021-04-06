«Даллас» прервал девятиматчевую победную серию «Юты» в НБА, Дончич набрал 31 очко

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В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» одержал победу над «Ютой Джаз».

Встреча, проходившая в «Американ Эйрлайнс Центре» в Далласе, завершилась победой хозяев со счётом 111:103

Самым результативным игроком в составе «Маверикс» стал Лука Дончич, набравший 31 очко. У «Джаз» больше всех набрал Майк Конли — 26 очков, в активе центрового Руди Гобера дабл-дабл из 14 очков и 15 подборов.

«Юта» потерпела первое поражение за 10 матче, но сохранила лидерство в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» победить «Лейкерс» в матче НБА.

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