Василевский вышел на второе место в нынешнем сезоне НХЛ по количеству шатаутов
Встреча проходила на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:0.
В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Эрик Чернак и Янни Гурд.
Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 36 бросков из 36.
Таким образом, Василевский провёл четвёртую игру без пропущенных шайб в нынешнем сезоне НХЛ. Он разделяет второе место с вратарём «Нью-Йорк Айлендерс» Семёном Варламовым и голкипером «Вегас Голден Найтс» Марком-Андре Флёри по этому показателю, отставая от вратаря «Колорадо Эвеланш» Филиппа Грубауэра на один шатаут.
Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.