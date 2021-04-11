Василевский вышел на второе место в нынешнем сезоне НХЛ по количеству шатаутов

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:0.

В составе «Тампа-Бэй» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Эрик Чернак и Янни Гурд.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шатаут, отразив 36 бросков из 36.

Таким образом, Василевский провёл четвёртую игру без пропущенных шайб в нынешнем сезоне НХЛ. Он разделяет второе место с вратарём «Нью-Йорк Айлендерс» Семёном Варламовым и голкипером «Вегас Голден Найтс» Марком-Андре Флёри по этому показателю, отставая от вратаря «Колорадо Эвеланш» Филиппа Грубауэра на один шатаут.

Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.