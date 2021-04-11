Гол и ассист Михеева помогли «Торонто» победить «Оттаву» в матче НХЛ
Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:5.
В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (3), Митчелл Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. В составе «Оттавы» — Дрейк Батерсон, Алекс Форментон, Тим Штюцле, Коннор Браун и Джош Норрис.
Михеев также отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.