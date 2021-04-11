Гол и ассист Михеева помогли «Торонто» победить «Оттаву» в матче НХЛ

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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:5.

В составе «Торонто» заброшенными шайбами отметились Остон Мэттьюс (3), Митчелл Марнер, Илья Михеев и Зак Хайман. В составе «Оттавы» — Дрейк Батерсон, Алекс Форментон, Тим Штюцле, Коннор Браун и Джош Норрис.

Михеев также отметился результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Гусев покинул «Нью-Джерси» и стал неограниченно свободным агентом.

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