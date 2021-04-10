Слуцкий заявил, что в нынешнем сезоне у «Рубина» не было и не будет лёгких матчей

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Начало матча осталось за нами, было несколько моментов. В конце тайма «Ростов» владел инициативой. Во втором тайме шла достаточно вязкая игра без каких-то явных моментов. «Ростов» перехватил инициативу в первом тайме, потому что это хорошая команда. Они играли дома. Плюс против них достаточно тяжело длительно контролировать мяч: у них очень подвижная линия атаки в высоком прессинге, поэтому нужно почти всё время форсировать атаку. Это значит рисковать. Иногда риск получается, атака проходит. Иногда риск не получается. Тогда нет возможности для быстрого перехода, нужно обороняться глубже. Это и случилось во второй половине тайма», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

Он отметил, что в команде пока не обсуждают возможный выход в еврокубки.

«Просто играем каждый матч. У нас не было ни одной лёгкой игры в этом сезоне. Уверен, что и не будет. Такие матчи, как сегодня, крайне важны. Если в таких матчах выигрывать, то это очень важно. Поэтому идём от игры к игре и не думаем об окончательном результате», — добавил специалист.

«Рубин», одержавший победу со счётом 1:1, набрал 43 очка и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 37 очками — девятый.

Ранее сообщалось, что Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Рубином».