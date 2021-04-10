Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Рубином»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от казанского «Рубина» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Карпин высказался о причинах поражения «Ростова» в матче РПЛ с «Рубином»
  • © РИА Новости

«Владели инициативой. Моменты были. Реализация подвела. Всё остальное было нормально. Понятно, что можно лучше. Пропущенный гол? Не знаю, было там нарушение или нет. Этот мяч нельзя терять. Мы били с 13 метров и не могли попасть, а тут с 20 метров залетело. Вот и вся разница», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Он отметил, что проведённые замены не сработали.

«Вышедшие игроки действовали не лучшим образом. Должны были усилить игру, но они скорее ослабили её», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что «Рубин» победил «Ростов» и поднялся на четвёртое место в РПЛ.

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