Тренер ЦСКА объяснил причины поражения от СКА в третьей игре серии финала Запада в КХЛ

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Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение команды от петербургского СКА в пятом матче серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Тренер ЦСКА объяснил причины поражения от СКА в третьей игре серии финала Запада в КХЛ
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«Во второй шайбе — недоработка в зоне обороны. Это случается. Нас наказали за ошибки, тут особо и объяснять нечего», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Он отметил, что в эпизоде с победным для СКА голом в третьем овертайме сказалась усталость игроков ЦСКА.

«Ошибки в основном на усталости и происходят. Ничего страшного, восстановимся. Прошлый матч мы не с полной концентрацией играли, а этот — хоккей, ты не реализуешь свои возможности, противник реализует», — подытожил Никитин.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:2 в пользу ЦСКА. Шестая игра пройдёт в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА — СКА побил рекорд по продолжительности армейского дерби КХЛ.

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