Матч ЦСКА — СКА побил рекорд по продолжительности армейского дерби КХЛ

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Пятый матч серии финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и петербургским СКА стал самым продолжительным в истории противостояния команд в КХЛ.
Матч ЦСКА — СКА побил рекорд по продолжительности армейского дерби КХЛ
  • © РИА Новости

Встреча, исход которой решился в третьем овертайме, продолжалась 114 минут.

Таким образом, команды превзошли рекорд по продолжительности армейского дерби — предыдущий самый продолжительный матч ЦСКА и СКА был сыгран в 2016 году и продолжался 112 минут.

Кроме того, матч с ЦСКА стал самым продолжительным в истории СКА, а также пятым по продолжительности в истории КХЛ.

Ранее сообщалось, что СКА в третьем овертайме победил ЦСКА и сократил отставание в серии финала Запада в КХЛ.

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