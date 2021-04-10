ПСЖ разгромил «Страсбург» и сократил отставание от «Лилля» в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Страсбургом» в матче 32-го тура французской Лиги 1.

Встреча, прошедшая в Страсбурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Победу ПСЖ принесли голы Килиана Мбаппе, Пабло Сарабии, Мойзе Кина и Леандро Паредеса.

«Страсбург» ответил голом Диона Мойзе Сахи.

ПСЖ, занимающий второе место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 66 очков, сократил отставание от лидирующего «Лилля» до трёх очков. «Страсбург» с 36 очками — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Лилль» обыграл «Метц» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1.