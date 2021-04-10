«Лилль» обыграл «Метц» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1

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«Лилль» одержал победу над «Метцем» в матче 32-го тура французской Лиги 1.
«Лилль» обыграл «Метц» и увеличил отрыв от ПСЖ в Лиге 1
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Метце, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Метц» на 17-й минуте упустил шанс выйти вперёд — пенальти не реализовал Аарон Лейя-Исека.

Победу «Лиллю» принесли голы Бурака Йылмаза, отличившегося на 60-й минуте, и Зеки Челика, забившего на 89-й минуте.

Таким образом, «Лилль» набрал 69 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице Лиги 1, увеличив свой отрыв от идущего вторым ПСЖ до шести очков. «Метц» с 42 очками — девятый.

Ранее появилась информация, что Мбаппе отказался от продления контракта с ПСЖ и хочет перейти в «Реал».

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