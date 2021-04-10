В «Ак Барсе» заявили о непричастности к ситуации с защитником «Авангарда» Емелиным
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«100% — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья», — приводит слова Якубова «Спорт-Экспресс».
3 апреля в Казани после матча плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом» 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени». Позднее он был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве.
Ранее сообщалось, что Емелин был выписан из реанимации.