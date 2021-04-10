В «Ак Барсе» заявили о непричастности к ситуации с защитником «Авангарда» Емелиным

Генеральный менеджер казанского «Ак Барса» Рафик Якубов опроверг предположения о причастности клуба к ситуации вокруг защитника омского «Авангарда» Алексея Емелина.

«100% — нет. Ни «Ак Барс», ни Казань к тому, что случилось с Алексеем, отношения не имеют. Как и все остальные в нашем хоккее, мы очень сильно переживаем за парня. Желаем ему здоровья», — приводит слова Якубова «Спорт-Экспресс».

3 апреля в Казани после матча плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом» 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени». Позднее он был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве.

Ранее сообщалось, что Емелин был выписан из реанимации.