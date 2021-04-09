Хоккеист «Авангарда» Емелин был выписан из реанимации

Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин был выписан из реанимации в НИИ им. Склифосовского.

«Состояние Алексея Емелина улучшилось. Он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведён в профильное отделение в другой клинике. Алексей остаётся на связи с командой и пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Мы желаем здоровья нашему капитану и ждём его возвращения», — гласит сообщение клубной пресс-службы.

3 апреля в Казани после матча плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом» 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени». Позднее он был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве.

Ранее «Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина.