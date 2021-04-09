Хоккеист «Авангарда» Емелин был выписан из реанимации

Короткая ссылка
Защитник омского «Авангарда» Алексей Емелин был выписан из реанимации в НИИ им. Склифосовского.
Хоккеист «Авангарда» Емелин был выписан из реанимации
  • © hawk.ru

«Состояние Алексея Емелина улучшилось. Он был выписан из отделения реанимации НИИ им. Склифосовского и переведён в профильное отделение в другой клинике. Алексей остаётся на связи с командой и пожелал ей удачи в сегодняшней игре. Мы желаем здоровья нашему капитану и ждём его возвращения», — гласит сообщение клубной пресс-службы.

3 апреля в Казани после матча плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом» 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени». Позднее он был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве.

Ранее «Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить