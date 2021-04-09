«Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина

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ХК «Авангард» направил официальные запросы министру внутренних дел по Республике Татарстан Артёму Хохорину и главврачу медико-санитарной части Казанского (Приволжского) федерального университета Сергею Осипову относительно разглашения информации о состоянии здоровья капитана команды Алексея Емелина.
«Авангард» направил официальный запрос в МВД Татарстана по делу Емелина
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Об этом сообщает клубная пресс-служба. В «Авангарде» просят сообщить, на основании каких документов была распространена информация об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ, а также существуют ли какие-либо данные, свидетельствующие о наличии подобных веществ в крови спортсмена. В клубе считают, что подобная информация негативно влияет на деловую репутацию ХК «Авангард», а также честь и достоинство хоккеиста.

34-летний Емелин обратился в больницу с высокой температурой после окончания первой игры полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».

Ранее сообщалось, что хоккеист «Авангарда» Емелин чувствует себя лучше и не нуждается в пересадке печени.

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