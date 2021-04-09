Источник: хоккеист «Авангарда» Емелин чувствует себя лучше и не нуждается в пересадке печени

Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин, который в настоящий момент находится в НИИ им. Склифосовского, пошёл на поправку.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Емелин чувствует себя намного лучше. В настоящий момент о трансплантации печени не может быть и речи.

34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первой игры полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».

В нынешнем сезоне Емелин провёл 71 матч за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге и набрал 24 (7 + 17) очка.

Ранее в МВД Татарстана прокомментировали информацию об отсутствии наркотических веществ в анализах Емелина.