Источник: хоккеист «Авангарда» Емелин чувствует себя лучше и не нуждается в пересадке печени

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Капитан омского «Авангарда» Алексей Емелин, который в настоящий момент находится в НИИ им. Склифосовского, пошёл на поправку.
Источник: хоккеист «Авангарда» Емелин чувствует себя лучше и не нуждается в пересадке печени
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, Емелин чувствует себя намного лучше. В настоящий момент о трансплантации печени не может быть и речи.

34-летний хоккеист обратился в больницу с высокой температурой после окончания первой игры полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени».

В нынешнем сезоне Емелин провёл 71 матч за «Авангард» в Континентальной хоккейной лиге и набрал 24 (7 + 17) очка.

Ранее в МВД Татарстана прокомментировали информацию об отсутствии наркотических веществ в анализах Емелина.

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