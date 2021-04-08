В МВД Татарстана прокомментировали информацию об отсутствии наркотических веществ в анализах Емелина

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В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Республики Татарстан прокомментировали информацию, что врачи не нашли следов наркотических веществ в крови защитника омского «Авангарда» Алексея Емелина.
В МВД Татарстана прокомментировали информацию об отсутствии наркотических веществ в анализах Емелина
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«Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. В свою очередь, МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остаётся на совести врачей. Впервые слышу от вас, что наркотические вещества у Емелина не обнаружили», — сообщили RT в пресс-службе МВД Республики Татарстан.

34-летний Емелин обратился в больницу в Казани с высокой температурой 3 апреля после окончания первого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Ему был поставлен диагноз «токсический шок печени». Спортсмен был доставлен в Москву и находится в НИИ имени Склифосовского.

Ранее в МВД Татарстана подтвердили наличие наркотических веществ в анализах хоккеиста Емелина.

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