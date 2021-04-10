Лыжник Большунов заявил, что устал от своей популярности

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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как относится к возросшей популярности.
Лыжник Большунов заявил, что устал от своей популярности
  • globallookpress.com

«Мне надоели журналисты. Когда мне кто-то пишет, я уже не отвечаю. Ну а когда мы встречаемся, я хочу побыстрее закончить интервью и пойти тренироваться. Конечно, в такой популярности есть и плюсы. Но мне, если честно, это не нравится, отнимает много сил. Да, реклама — это хорошо, но всё-таки лыжные гонки у меня в приоритете. На первом месте результат», — приводит слова Большунова «Югра».

Большунов является действующим чемпионом мира в скиатлоне и двукратным обладателем «Большого хрустального глобуса».

Ранее Большунов отреагировал на слова Резцовой о звёздной болезни.

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