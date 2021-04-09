Большунов отреагировал на слова Резцовой о звёздной болезни

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, которая предположила, что у него звёздная болезнь.

«Я слышал слова Резцовой о том, что меня захлестнула звёздная болезнь. Но интервью это не читал и читать не собираюсь», — сказал Большунов на пресс-конференции.

По мнению лыжника, со стороны виднее.

«Зная этого человека, я даже говорить ничего не буду. Очень много высказываний за последнее время — неоднозначных и непонятных», — добавил он.

Александр Большунов — действующий обладатель «Большого хрустального глобуса».

Ранее Большунов объяснил, почему не общается с финским лыжником Мяки после инцидента на этапе Кубка мира.