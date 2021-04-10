Тренер «Сочи» рассказал о состоянии травмированных игроков перед матчем с «Зенитом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал о состоянии травмированных игроков команды — вратаря Сослана Джанаева и полузащитников Ивелина Попова и Жоаозиньо — перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Джанаев не сможет сыграть даже на Евро? У меня такой информации нет. Мы ещё надеемся его увидеть в этом году. По Ивелину мы надеялись, что он после зимних сборов присоединится к общей группе. Но чуть затянулось. Надеемся, что последние два-три тура он успеет застать. Что касается Жоаозиньо, то он активно восстанавливается. Ближе к ЦСКА он уже появится на поле», — цитирует Фоменко «Спорт-Экспресс».

Матч между командами состоится 11 апреля в Сочи. Начало — в 16:30 мск.

Ранее гендиректор «Сочи» раскритиковал арбитров матча Кубка России против «Локомотива».