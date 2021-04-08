Гендиректор «Сочи» раскритиковал арбитров матча Кубка России против «Локомотива»

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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал судейство в матче четвертьфинала Кубка России по футболу с «Локомотивом» (1:3).
Гендиректор «Сочи» раскритиковал арбитров матча Кубка России против «Локомотива»

«Это кубковый матч, здесь всё-таки, по моему мнению, надо было разобраться в моментах перед тем, как выдавать вторую жёлтую карточку. Мухину не выносят предупреждение, когда он Мевлю за шею обнимает в нашей штрафной площадке, а Заике даётся вторая жёлтая. Мне кажется, что отчасти немного предвзятое отношение было. Я считаю, если бы мы в полном составе играли, то результат был бы другой. Да мы в принципе и вдесятером могли пройти дальше. Иногда бывает так, что удача не на нашей стороне. Надо было использовать свои моменты и то преимущество, которое у нас было вначале», — приводит слова Рубашко ТАСС.

На 50-й минуте встречи главный судья матча Василий Казарцев показал вторую жёлтую карточку защитнику «Сочи» Кириллу Заике, оставив хозяев в меньшинстве при счёте 0:1.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка полуфиналов Кубка России по футболу пройдёт 9 апреля.

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