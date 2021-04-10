Бывший агент Дзюбы считает, что Кокорин способен заиграть в «Фиорентине»

Алексей Сафонов, бывший агент игрока «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, заявил, что не стоит списывать со счетов форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Я бы не списывал Кокорина со счетов. Необходимо учитывать, что он пришёл посередине чемпионата. Возможно, находился в разобранном состоянии, а потом в дело вмешались травмы. Но у него длительный контракт с «Фиорентиной». Летом он пройдёт предсезонку с командой и уже в начале следующего сезона можно будет делать выводы. Лично я оптимистично настроен на его счёт. Думаю, он способен заиграть», — сказал Сафонов в интервью RT.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев сказал, в каком случае переход в «Фиорентину» был бы неудачным для Кокорина.