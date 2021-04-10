Бывший агент Дзюбы считает, что Кокорин способен заиграть в «Фиорентине»

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Алексей Сафонов, бывший агент игрока «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, заявил, что не стоит списывать со счетов форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
Бывший агент Дзюбы считает, что Кокорин способен заиграть в «Фиорентине»
  • РИА Новости

«Я бы не списывал Кокорина со счетов. Необходимо учитывать, что он пришёл посередине чемпионата. Возможно, находился в разобранном состоянии, а потом в дело вмешались травмы. Но у него длительный контракт с «Фиорентиной». Летом он пройдёт предсезонку с командой и уже в начале следующего сезона можно будет делать выводы. Лично я оптимистично настроен на его счёт. Думаю, он способен заиграть», — сказал Сафонов в интервью RT.

Ранее тренер Гаджи Гаджиев сказал, в каком случае переход в «Фиорентину» был бы неудачным для Кокорина.

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