Бывший агент Дзюбы считает, что Кокорин способен заиграть в «Фиорентине»
- РИА Новости
«Я бы не списывал Кокорина со счетов. Необходимо учитывать, что он пришёл посередине чемпионата. Возможно, находился в разобранном состоянии, а потом в дело вмешались травмы. Но у него длительный контракт с «Фиорентиной». Летом он пройдёт предсезонку с командой и уже в начале следующего сезона можно будет делать выводы. Лично я оптимистично настроен на его счёт. Думаю, он способен заиграть», — сказал Сафонов в интервью RT.
Ранее тренер Гаджи Гаджиев сказал, в каком случае переход в «Фиорентину» был бы неудачным для Кокорина.