«Бостон» победил «Миннесоту» в матче НБА, Тейтум набрал 53 очка
- Reuters
- © Paul Rutherford-USA TODAY Sports
Встреча завершилась со счётом 145:136.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 53 очков и десяти подборов. Его партнёры по команде Джейлен Браун и Маркус Смарт набрали 26 и 24 очка соответственно.
В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов собрал Карл-Энтони Таунс, а также 26 баллов в свой актив записал Д'Анджело Расселл и 24 очка — на счету Энтони Эдвардса.
Ранее сообщалось, что «Юта Джаз» разгромила «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче НБА.