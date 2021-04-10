«Бостон» победил «Миннесоту» в матче НБА, Тейтум набрал 53 очка

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«Бостон Селтикс» в овертайме взял верх над «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Бостон» победил «Миннесоту» в матче НБА, Тейтум набрал 53 очка
  • Reuters
  • © Paul Rutherford-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 145:136.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард хозяев Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 53 очков и десяти подборов. Его партнёры по команде Джейлен Браун и Маркус Смарт набрали 26 и 24 очка соответственно.

В составе «Тимбервулвз» дабл-дабл из 30 очков и 12 подборов собрал Карл-Энтони Таунс, а также 26 баллов в свой актив записал Д'Анджело Расселл и 24 очка — на счету Энтони Эдвардса.

Ранее сообщалось, что «Юта Джаз» разгромила «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче НБА.

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