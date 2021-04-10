Российские кёрлингисты нанесли поражение Дании в заключительном туре кругового этапа ЧМ

Мужская сборная России одержала победу над Данией в заключительном туре кругового этапа чемпионата мира по кёрлингу в канадском Калгари.

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Встреча завершилась со счётом 7:4. В составе национальной команды выступали Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Даниил Горячев. По итогам первого раунда соревнований россияне заняли второе место в турнирной таблице и обеспечили себе путёвку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты одержали десятую победу на ЧМ, обыграв Шотландию.