Российские кёрлингисты нанесли поражение Дании в заключительном туре кругового этапа ЧМ
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Встреча завершилась со счётом 7:4. В составе национальной команды выступали Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Даниил Горячев.
По итогам первого раунда соревнований россияне заняли второе место в турнирной таблице и обеспечили себе путёвку на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Ранее сообщалось, что российские кёрлингисты одержали десятую победу на ЧМ, обыграв Шотландию.