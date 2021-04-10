РФС организует «Уроки футбола» для девочек в день матча женской сборной России

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Российский футбольный союз (РФС) при поддержке московского центра «Патриот. Спорт» организует несколько «Уроков футбола» для юных футболисток в московских школах.
РФС организует «Уроки футбола» для девочек в день матча женской сборной России
  • Pixabay

Как сообщает пресс-служба РФС, данная акция пройдёт 12 апреля — в рамках  Matchday-программы стыкового матча чемпионата Европы — 2022 между женскими сборными России и Португалии.

В «Уроках футбола» примут участие Дмитрий Сычёв, Ролан Гусев, Дмитрий Сенников, Ирина Подшибякина и Эльвира Зиястинова, а также актёр Ефим Петрунин.

После окончания каждого занятия в рамках акции «Урок футбола. Наши девчата», которые пройдут в школах №1530, 1797 и 1362, состоятся автограф- и фотосессии и все участники будут приглашены на матч с участием женской сборной России на «Сапсан Арене» против команды Португалии.

Ранее сообщалось, что российские футболистки победили команду Португалии в первом стыковом матче за путёвку на ЧЕ-2022.

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