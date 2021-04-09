Масалитин считает, что в матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА нет фаворита
- РИА Новости
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«В паре «Локомотив» — ЦСКА нет явного фаворита. Нас ожидает хорошая игра и по накалу, и по самоотдаче: обе команды отлично знают друг друга, знают, чего ожидать от соперника», — цитирует Масалитина «Чемпионат».
Он ответил, что болельщикам хотелось бы увидеть данную пару в финале Кубка России, но такой результат жеребьёвки только пойдёт на пользу обеим командам.
«Они стремятся к победе в Кубке, а для этого необходимо победить ещё дважды. Попадись сейчас «Крылья Советов», это могло бы сыграть злую шутку. Сейчас же их ждёт принципиальное дерби, расслабляться нельзя», — добавил Масалитин.
Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России состоится 21 апреля на «РЖД Арене» в Москве.
Ранее Николай Наумов выразил уверенность, что «Локомотив» обыграет ЦСКА в полуфинале Кубка России.