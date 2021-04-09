Масалитин считает, что в матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА нет фаворита

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в полуфинале Кубка России.
Масалитин считает, что в матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА нет фаворита
  • РИА Новости
  • © Юлия Честнова

«В паре «Локомотив» — ЦСКА нет явного фаворита. Нас ожидает хорошая игра и по накалу, и по самоотдаче: обе команды отлично знают друг друга, знают, чего ожидать от соперника», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

Он ответил, что болельщикам хотелось бы увидеть данную пару в финале Кубка России, но такой результат жеребьёвки только пойдёт на пользу обеим командам.

«Они стремятся к победе в Кубке, а для этого необходимо победить ещё дважды. Попадись сейчас «Крылья Советов», это могло бы сыграть злую шутку. Сейчас же их ждёт принципиальное дерби, расслабляться нельзя», — добавил Масалитин.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА в рамках полуфинала Кубка России состоится 21 апреля на «РЖД Арене» в Москве. 

Ранее Николай Наумов выразил уверенность, что «Локомотив» обыграет ЦСКА в полуфинале Кубка России.

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