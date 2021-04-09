Следующим соперником Шлеменко может стать Сантос
- globallookpress.com
Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка, бой запланирован на 7 мая во Владивостоке.
«Сантос может стать соперником Александра. Для этого ему ещё необходимо пройти медобследование», — добавили организаторы.
На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.
А в послужном списке 32-летнего Сантоса 15 побед и 5 поражений.
Ранее RT представил рейтинг российских бойцов ММА в полусреднем весе за апрель.