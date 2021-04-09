Следующим соперником Шлеменко может стать Сантос

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Российский боец Александр Шлеменко может провести своей следующий поединок с бразильцем Марсио Сантосом.
Следующим соперником Шлеменко может стать Сантос
  • globallookpress.com

Как сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка, бой запланирован на 7 мая во Владивостоке.

«Сантос может стать соперником Александра. Для этого ему ещё необходимо пройти медобследование», — добавили организаторы.

На счету 36-летнего Шлеменко 59 побед, 13 поражений в смешанных единоборствах. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

А в послужном списке 32-летнего Сантоса 15 побед и 5 поражений.

Ранее RT представил рейтинг российских бойцов ММА в полусреднем весе за апрель.

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