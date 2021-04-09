Исмаилов поддержал Ахмедова, возмутившегося первым местом Токова в рейтинге RT
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«Омари ерунду не скажет. Он — номер один, а я второй», — написал Исмаилов в Instagram в комментарии под постом бойца UFC Омари Ахмедова о рейтинге.
Рейтинг лучших бойцов среднего веса по версии RT возглавляет представитель Bellator Анатолий Токов. Ахмедов занимает второе место, а Исмаилов — третье.
Ранее сообщалось, что боец UFC Ахмедов возмутился положением Токова в рейтинге российских бойцов по версии RT.