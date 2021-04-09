Боец UFC Ахмедов возмутился положением Токова в рейтинге российских бойцов по версии RT
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«Человек, который не дерётся с 2019 года и чья организация слабее, чем у меня, не может быть первым номером, исправьте ошибку. Я первый номер», — написал в Instagram Ахмедов.
Анатолий Токов возглавляет рейтинг RT среди бойцов среднего веса, Ахмедов занимает второе место. Свой последний бой Токов провёл 4 октября 2019 года, победив техническим нокаутом Грачо Дарпиняна.
Ранее сообщалось, что Исмаилов стал третьим в рейтинге российских бойцов ММА в среднем весе по версии RT.