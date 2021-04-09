Боец UFC Ахмедов возмутился положением Токова в рейтинге российских бойцов по версии RT

Российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов высказался о рейтинге лучших отечественных бойцов среднего веса по версии RT.

«Человек, который не дерётся с 2019 года и чья организация слабее, чем у меня, не может быть первым номером, исправьте ошибку. Я первый номер», — написал в Instagram Ахмедов.

Анатолий Токов возглавляет рейтинг RT среди бойцов среднего веса, Ахмедов занимает второе место. Свой последний бой Токов провёл 4 октября 2019 года, победив техническим нокаутом Грачо Дарпиняна.

Ранее сообщалось, что Исмаилов стал третьим в рейтинге российских бойцов ММА в среднем весе по версии RT.