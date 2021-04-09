Суммарный убыток клубов РПЛ в 2020-м году увеличился до 4,9 млрд рублей

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Совокупный чистый убыток клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2020 года составил 4,88 млрд рублей, увеличившись на 16,1% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.
Суммарный убыток клубов РПЛ в 2020-м году увеличился до 4,9 млрд рублей
  • РИА Новости

Информацию предоставил «РБ Бизнес». Из 14 отчитавшихся клубов РПЛ восемь завершили финансовый год с чистым убытком. Наибольший  был зафиксирован у петербургского «Зенита» — 2,35 млрд. За ним следует ЦСКА с чистым убытком в 2 млрд, а на третьем месте московский «Спартак» — 1,9 млрд рублей.

Наибольшую чистую прибыль получил казанский «Рубин» — 1,23 млрд рублей. В годовом выражении она увеличилась на 161,6%. Также в число прибыльных клубов высшего дивизиона попали «Локомотив» (604,5 млн рублей), ФК «Уфа» (523,9 млн), ФК «Ростов» (19,2 млн) и ФК «Урал» (174 тыс.).

О финансовых результатах за 2020 год не отчитались «Химки» и «Ротор». 

Ранее Червиченко поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак».

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