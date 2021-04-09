Немков — первый в рейтинге российских бойцов ММА в полутяжёлом весе по версии RT
- Рейтинг российских бойцов ММА в полутяжёлом весе по версии RT
Первое место в апрельской версии рейтинга российских бойцов ММА по версии RT в полутяжёлом весе занял чемпион Bellator Вадим Немков. Далее расположились Магомед Анкалаев (UFC), Шамиль Гамзатов (UFC), Максим Гришин (UFC) и Муслим Магомедов (ACA).
Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов стал третьим в рейтинге российских бойцов ММА в среднем весе по версии RT.