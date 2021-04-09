Немков — первый в рейтинге российских бойцов ММА в полутяжёлом весе по версии RT

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RT опубликовал рейтинг лучших российских бойцов ММА в полутяжёлом весе за апрель 2021 года.
Немков — первый в рейтинге российских бойцов ММА в полутяжёлом весе по версии RT
  • Рейтинг российских бойцов ММА в полутяжёлом весе по версии RT

Первое место в апрельской версии рейтинга российских бойцов ММА по версии RT в полутяжёлом весе занял чемпион Bellator Вадим Немков. Далее расположились Магомед Анкалаев (UFC), Шамиль Гамзатов (UFC), Максим Гришин (UFC) и Муслим Магомедов (ACA).

Ранее сообщалось, что Магомед Исмаилов стал третьим в рейтинге российских бойцов ММА в среднем весе по версии RT.

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