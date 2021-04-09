Карпов: засыпал и представлял, что получится забить за ЦСКА

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился эмоциями от своего первого гола в составе армейцев.

«Мне кажется, вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что получится забить. Так и произошло», — сказал Карпов в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Защитник отметил хорошую подачу от Арнора Сигурдссона.

«Я просто выпрыгнул и ударил головой. Открыл глаза — а вратарь уже закинул мяч в ворота», — сказал он.

Также Карпов рассказал о разговоре с Ивицей Оличем в перерыве матча с «Арсеналом».

«Ивица сказал, что мы играли лучше «Арсенала», но нам не хватало реализации. Он сказал, что верит в то, что мы изменим ход игры во втором тайме», — сказал защитник.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России.