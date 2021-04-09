Карпов: засыпал и представлял, что получится забить за ЦСКА
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«Мне кажется, вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что получится забить. Так и произошло», — сказал Карпов в интервью YouTube-каналу ЦСКА.
Защитник отметил хорошую подачу от Арнора Сигурдссона.
«Я просто выпрыгнул и ударил головой. Открыл глаза — а вратарь уже закинул мяч в ворота», — сказал он.
Также Карпов рассказал о разговоре с Ивицей Оличем в перерыве матча с «Арсеналом».
«Ивица сказал, что мы играли лучше «Арсенала», но нам не хватало реализации. Он сказал, что верит в то, что мы изменим ход игры во втором тайме», — сказал защитник.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России.