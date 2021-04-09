Карпов: засыпал и представлял, что получится забить за ЦСКА

Короткая ссылка
Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился эмоциями от своего первого гола в составе армейцев.
Карпов: засыпал и представлял, что получится забить за ЦСКА
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мне кажется, вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что получится забить. Так и произошло», — сказал Карпов в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

Защитник отметил хорошую подачу от Арнора Сигурдссона.

«Я просто выпрыгнул и ударил головой. Открыл глаза — а вратарь уже закинул мяч в ворота», — сказал он.

Также Карпов рассказал о разговоре с Ивицей Оличем в перерыве матча с «Арсеналом».

«Ивица сказал, что мы играли лучше «Арсенала», но нам не хватало реализации. Он сказал, что верит в то, что мы изменим ход игры во втором тайме», — сказал защитник.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить