ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
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Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Арсенал» забил первым — на 33-й минуте отличился Евгений Луценко.
ЦСКА ответил голом Вадима Карпова на 48-й минуте.
Тульская команда осталась вдесятером после удаления Луценко, получившего вторую жёлтую карточку за матч.
Победу ЦСКА принёс гол Марио Фернандеса, отличившегося на 86-й минуте.
Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из Кубка России.