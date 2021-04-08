ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

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Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка России по футболу.
ЦСКА победил «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России
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Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Арсенал» забил первым — на 33-й минуте отличился Евгений Луценко.

ЦСКА ответил голом Вадима Карпова на 48-й минуте.

Тульская команда осталась вдесятером после удаления Луценко, получившего вторую жёлтую карточку за матч.

Победу ЦСКА принёс гол Марио Фернандеса, отличившегося на 86-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» и вылетело из Кубка России.

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