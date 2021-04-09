Аленичев: один раз тоже разозлился, швырял мячи по всей раздевалке

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Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, ругался ли он когда-нибудь так, что по раздевалке летали бутсы.
Аленичев: один раз тоже разозлился, швырял мячи по всей раздевалке
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Случалось, конечно. Особенно после неудачных матчей. Где-то я сам был не прав, где-то — партнёры. Это в футболе в порядке вещей. Все могли предъявить друг другу претензии и поговорить на повышенных тонах. Порой доходило и до небольших драк. Летали не только бутсы, но ещё и одежда, бутылки с водой.

Один раз, когда уже работал главным тренером в «Енисее», тоже разозлился. После первого тайма моя команда проигрывала со счётом 0:3, я был крайне зол. Швырял мячи по всей раздевалке. Ребята, зная мой характер, удивились, ведь внешне я всегда спокоен. К сожалению, тот мой поступок никак не повлиял на ход матча — во втором тайме мы пропустили ещё два», — сказал Аленичев в программе «СмолТок».

Ранее Аленичев ответил, когда у ЦСКА закончится багаж Онопко.

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