Аленичев ответил, когда у ЦСКА закончится багаж Онопко

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о так называемом багаже Виктора Онопко, работавшего тренером столичного ЦСКА на протяжении 11 лет.
Аленичев ответил, когда у ЦСКА закончится багаж Онопко
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Думаю, в этом случае никакого багажа и не было. Багаж Аленичева в «Спартаке», как говорили болельщики, наверное, присутствовал», — заявил Аленичев RT.

Он отметил, что ему самому не терпится вернуться к тренерской работе.

«Всё-таки я отдыхаю уже два года. Это достаточно большой срок. Есть желание вернуться. Надеюсь, летом всё получится», — добавил специалист.

Ранее Аленичев затруднился объяснить, почему ЦСКА назначил Олича главным тренером.

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