Аленичев ответил, когда у ЦСКА закончится багаж Онопко

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о так называемом багаже Виктора Онопко, работавшего тренером столичного ЦСКА на протяжении 11 лет.

«Думаю, в этом случае никакого багажа и не было. Багаж Аленичева в «Спартаке», как говорили болельщики, наверное, присутствовал», — заявил Аленичев RT.

Он отметил, что ему самому не терпится вернуться к тренерской работе.

«Всё-таки я отдыхаю уже два года. Это достаточно большой срок. Есть желание вернуться. Надеюсь, летом всё получится», — добавил специалист.

Ранее Аленичев затруднился объяснить, почему ЦСКА назначил Олича главным тренером.