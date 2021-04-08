Аленичев ответил, когда у ЦСКА закончится багаж Онопко
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«Думаю, в этом случае никакого багажа и не было. Багаж Аленичева в «Спартаке», как говорили болельщики, наверное, присутствовал», — заявил Аленичев RT.
Он отметил, что ему самому не терпится вернуться к тренерской работе.
«Всё-таки я отдыхаю уже два года. Это достаточно большой срок. Есть желание вернуться. Надеюсь, летом всё получится», — добавил специалист.
Ранее Аленичев затруднился объяснить, почему ЦСКА назначил Олича главным тренером.