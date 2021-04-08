Аленичев затруднился объяснить, почему ЦСКА назначил Олича главным тренером

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о назначении хорватского специалиста Ивицы Олича в столичный ЦСКА.
Аленичев затруднился объяснить, почему ЦСКА назначил Олича главным тренером
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«Мне тоже сложно сказать, почему выбор пал на хорвата. С одной стороны, он здорово проявил себя в ЦСКА и был одним из лучших легионеров команды. Поэтому в какой-то степени его назначение закономерно и приятно для болельщиков красно-синих. С другой — Ивица ещё никогда не работал главным тренером. Но сейчас судить сложно, должно пройти время. Возможно, в оставшихся турах РПЛ армейцы покажут такие результаты, что в клубе назначение Олича признают правильным ходом. Пока же это загадка для всех», — заявил Аленичев RT.

Ранее он высказался о перспективах Захаряна и Тюкавина.

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