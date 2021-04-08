Аленичев высказался о перспективах Захаряна и Тюкавина

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Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев включил в список наиболее талантливых игроков страны футболистов московского «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина.
Аленичев высказался о перспективах Захаряна и Тюкавина
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«У Сергея Пиняева и Арсена Захаряна есть всё для того, чтобы стать новыми Аленичевыми. Я бы назвал также Кварацхелию. Он очень хорошо играет в «Рубине». Константин Тюкавин в «Динамо» тоже неплох. Эта четвёрка сейчас считается самой перспективной в России. Желаю, чтобы они здесь достигли своего максимума, а потом пошли по моим стопам и уехали в более сильные чемпионаты: в Италию, Испанию, Англию», — сказал Аленичев RT.

Ранее Аленичев не включил Дзюбу в список трёх лучших футболистов РПЛ.

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