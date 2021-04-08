Аленичев не включил Дзюбу в список трёх лучших футболистов РПЛ

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Аленичев составил список лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аленичев не включил Дзюбу в список трёх лучших футболистов РПЛ
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«На первом месте — Никола Влашич, на втором — Хвича Кварацхелия, а на третьем — Марио Фернандес. Натурализованный бразилец играет на стабильно высоком уровне на протяжении девяти лет. Квинси Промес, если продолжит действовать так, как в последних матчах, тоже попадёт в эту тройку. Лучший вратарь? Безусловно, Игорь Акинфеев», — сказал Аленичев RT.

Влашич, Фернандес и Акинфеев представляют московский ЦСКА, Промес — столичный «Спартак», а Кварацхелия защищает цвета казанского «Рубина».

В список Аленичева не попал капитан сборной России по футболу Артём Дзюба, выступающий за «Зенит».

Ранее почётный президент ОКР заявил, что Дзюба заслуживает быть капитаном сборной России.

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