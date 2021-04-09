Большунов: Устюгов сначала сказал, что выйдет прокатиться, а оказывается, будет бороться

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Российский лыжник Александр Большунов поделился ожиданиями от предстоящего Югорского марафона.
Большунов: Устюгов сначала сказал, что выйдет прокатиться, а оказывается, будет бороться
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«На каждый старт выхожу с мыслью о победе, и без разницы, какой это турнир. Пусть это этап Кубка мира, чемпионат мира или завтрашний марафон. Мысли только о победе», — сказал Большунов на пресс-конференции.

Лыжник отметил, что в гонке будут участвовать много соперников разных возрастов.

«Придётся побороться, чтобы выиграть», — сказал он.

Большунов также высказался о противостоянии с Сергеем Устюговым.

«Сергей Устюгов сначала сказал, что выйдет прокатиться, а оказывается, будет бороться», — сказал лыжник.

Александр Большунов — чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски».

Гонка состоится 10 апреля.

Ранее Большунов отреагировал на слова Резцовой о звёздной болезни.

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