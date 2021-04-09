Устюгов — о Югорском марафоне: буду стараться обыграть Большунова

Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос о том, кого считает своим главным конкурентом на предстоящем Югорском марафоне.

«Главным конкурентом считаю самого себя. Надо преодолеть в первую очередь себя, а потом уже бороться с соперниками. А так главный конкурент — это Александр Большунов, победитель всего в этом сезоне. Буду стараться обыграть его», — сказал Устюгов на пресс-конференции.

Александр Большунов — чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски».

Гонка состоится 10 апреля.

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