Устюгов — о Югорском марафоне: буду стараться обыграть Большунова

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Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос о том, кого считает своим главным конкурентом на предстоящем Югорском марафоне.
Устюгов — о Югорском марафоне: буду стараться обыграть Большунова
  • © РИА Новости / Федерико Модика

«Главным конкурентом считаю самого себя. Надо преодолеть в первую очередь себя, а потом уже бороться с соперниками. А так главный конкурент — это Александр Большунов, победитель всего в этом сезоне. Буду стараться обыграть его», — сказал Устюгов на пресс-конференции.

Александр Большунов — чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски».

Гонка состоится 10 апреля.

Ранее Большунов отреагировал на слова Резцовой о звёздной болезни.

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