Устюгов — о Югорском марафоне: буду стараться обыграть Большунова
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«Главным конкурентом считаю самого себя. Надо преодолеть в первую очередь себя, а потом уже бороться с соперниками. А так главный конкурент — это Александр Большунов, победитель всего в этом сезоне. Буду стараться обыграть его», — сказал Устюгов на пресс-конференции.
Александр Большунов — чемпион мира, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».
Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски».
Гонка состоится 10 апреля.
Ранее Большунов отреагировал на слова Резцовой о звёздной болезни.