Майгуров: большую часть подготовки к сезону Логинов пройдёт в команде

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о формате подготовки российского биатлониста Александра Логинова к новому сезону.
Майгуров: большую часть подготовки к сезону Логинов пройдёт в команде
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Мы обсуждали с Александром Логиновым формат его подготовки к предстоящему сезону. Могу сказать с уверенностью: большую часть подготовки к сезону Логинов пройдёт в команде», — сказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

По словам президента СБР, он видит конструкцию команды в виде двух равнозначных групп.

«И в той и в другой команде будут как опытные биатлонисты, так и молодые. Это неплохая конфигурация, чтобы молодёжь глядела на более опытных спортсменов, тянулась, перенимала опыт. Мы решили, что такая конструкция оптимальна на данный период», — добавил он.

Ранее Майгуров сообщил, что Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону.

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