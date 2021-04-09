Майгуров: большую часть подготовки к сезону Логинов пройдёт в команде

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о формате подготовки российского биатлониста Александра Логинова к новому сезону.

«Мы обсуждали с Александром Логиновым формат его подготовки к предстоящему сезону. Могу сказать с уверенностью: большую часть подготовки к сезону Логинов пройдёт в команде», — сказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

По словам президента СБР, он видит конструкцию команды в виде двух равнозначных групп.

«И в той и в другой команде будут как опытные биатлонисты, так и молодые. Это неплохая конфигурация, чтобы молодёжь глядела на более опытных спортсменов, тянулась, перенимала опыт. Мы решили, что такая конструкция оптимальна на данный период», — добавил он.

Ранее Майгуров сообщил, что Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону.