Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский покинет свой пост.
Польховский покинет пост главного тренера сборной России по биатлону
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«Польховский остаётся в должности главного тренера до 31 мая, но по состоянию здоровья мы приняли обоюдное решение, что он не продолжит работу в данной должности. С 1 июня должность будет вакантной. Может быть, к этой дате предложим ту или иную кандидатуру», — рассказал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.

Валерий Польховский возглавил сборную перед сезоном-2020/21. В ходе сезона у тренера возникали проблемы со здоровьем, из-за чего ему приходилось пропускать этапы Кубка мира.

Ранее Майгуров рассказал, как будет формироваться состав сборной России на Кубок мира.

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