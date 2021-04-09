Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до пяти шайб

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:4.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.

Таким образом, Овечкин забросил 726 шайбу в НХЛ и сократил отставание от бывшего нападающего Марселя Дионна, занимающего пятое место в списке лучших снайперов НХЛ, до пять шайб.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.