Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до пяти шайб
- Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:4.
В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.
Таким образом, Овечкин забросил 726 шайбу в НХЛ и сократил отставание от бывшего нападающего Марселя Дионна, занимающего пятое место в списке лучших снайперов НХЛ, до пять шайб.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.