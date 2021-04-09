Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до пяти шайб

Короткая ссылка
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до пяти шайб
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:4.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.

Таким образом, Овечкин забросил 726 шайбу в НХЛ и сократил отставание от бывшего нападающего Марселя Дионна, занимающего пятое место в списке лучших снайперов НХЛ, до пять шайб.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить