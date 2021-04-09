Овечкин вышел на второе место по голам в большинстве в НХЛ

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:2.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин и Ти Джей Оши. В составе «Бостона» — Жереми Лозон, Антон Блид, Брэд Маршан и Крэйг Смит.

Таким образом, Овечкин забил 266-ю шайбу в большинстве и вышел на чистое второе место по этому показателю, обойдя бывшего нападающего Бретта Халла. Рекорд принадлежит бывшему форварду Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 гола.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.