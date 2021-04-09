«Айлендерс» победил «Филадельфию» в матче НХЛ, Сорокин совершил 25 сейвов

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон и Джордан Эберле. В составе «Филадельфии» — Николя Обе-Кюбель и Якуб Ворачек.

Победный буллит на счету Нельсона.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин совершил 25 сейвов.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.