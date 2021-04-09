Ассист Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Питтсбургу» в матче НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:2.
В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Колин Блэквелл и Кевин Руни. В составе «Питтсбурга» — Радим Зогорна, Крис Летанг, Эван Родригес, Джейсон Цукер и Марк Янковски.
Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что Евгений Малкин приступил к тренировкам на льду впервые после травмы.