Бобровский: я снова чувствую комфорт, и теперь могу фокусироваться только на хоккее

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказал мнение об улучшении собственной игры по сравнению с прошлым сезоном.

«Прошлый сезон в целом был очень тяжёлым в плане быта и хоккея. Конечно, хоккейный мир смотрит на тебя только как на хоккеиста. Ты надеваешь форму, выходишь на лёд, на спине — фамилия, и ты должен играть на определённом уровне. Я с этим согласен. Но при переезде в другой город есть много бытовых нюансов. И всё же форму надевает человек, а не машина. И сказывается вся эта нагрузка в связи с переездом, со сменой команды, жизненного ритма. Не скажу, что это создаёт наивысшее давление. Но эти нюансы осложняют жизнь. Особенно для вратаря, когда тебе нужно почувствовать свою игру, найти свою зону комфорта и находиться в ней», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что в нынешнем сезоне всё стало более-менее на свои места, и посторонние вещи его больше не отвлекают.

«Я снова чувствую комфорт, и теперь могу чётко фокусироваться только на хоккее», — добавил голкипер.

32-летний голкипер в прошлом сезоне отыграл всего 50 матчей за «Флориду», в среднем за игру отражая 90,0% что стало его вторым худущим показателем за карьеру. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах, с показателем отражённых бросков в 91,0%.

Ранее сообщалось, что Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим три очка в одном матче.