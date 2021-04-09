Бобровский: я снова чувствую комфорт, и теперь могу фокусироваться только на хоккее

Короткая ссылка
Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказал мнение об улучшении собственной игры по сравнению с прошлым сезоном.
Бобровский: я снова чувствую комфорт, и теперь могу фокусироваться только на хоккее
  • Reuters

«Прошлый сезон в целом был очень тяжёлым в плане быта и хоккея. Конечно, хоккейный мир смотрит на тебя только как на хоккеиста. Ты надеваешь форму, выходишь на лёд, на спине — фамилия, и ты должен играть на определённом уровне. Я с этим согласен. Но при переезде в другой город есть много бытовых нюансов. И всё же форму надевает человек, а не машина. И сказывается вся эта нагрузка в связи с переездом, со сменой команды, жизненного ритма. Не скажу, что это создаёт наивысшее давление. Но эти нюансы осложняют жизнь. Особенно для вратаря, когда тебе нужно почувствовать свою игру, найти свою зону комфорта и находиться в ней», — приводит слова Бобровского пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что в нынешнем сезоне всё стало более-менее на свои места, и посторонние вещи его больше не отвлекают.

«Я снова чувствую комфорт, и теперь могу чётко фокусироваться только на хоккее», — добавил голкипер.

 32-летний голкипер в прошлом сезоне отыграл всего 50 матчей за «Флориду», в среднем за игру отражая 90,0% что стало его вторым худущим показателем за карьеру. В текущем сезоне он сыграл в 23 матчах, с показателем отражённых бросков в 91,0%.

Ранее сообщалось, что Капризов стал первым новичком в истории «Миннесоты», трижды набравшим три очка в одном матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить