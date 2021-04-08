Парфёнов назвал спорным момент с удалением игрока «Арсенала» в матче КР с ЦСКА

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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Парфёнов назвал спорным момент с удалением игрока «Арсенала» в матче КР с ЦСКА
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«Все видели, что ребята отдали все силы. Я не люблю такое комментировать, но когда с начала второго тайма нас оставили вдесятером, момент был спорный. Хочу поблагодарить свою команду, они показали характер, не сомневался, что у игроков он есть», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

Он отметил, что у команды непростой сезон, но «Арсенал» намерен сражаться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

«Мы не бросили игру, оставшись вдесятером, сражались, боролись за результат, это радует. Если будет такая же отдача, в чемпионате мы решим всё в положительную для себя сторону уже заранее», — добавил специалист.

«Арсенал», игравший вдесятером с 55-й минуты после удаления Евгения Луценко за перебор жёлтых карточек, уступил ЦСКА со счётом 1:1 и вылетел из нынешнего розыгрыша Кубка России.

Ранее Олич заявил, что игроки ЦСКА с каждой победой будут всё более уверены в себе.

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