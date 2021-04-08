Олич заявил, что игроки ЦСКА с каждой победой будут всё более уверены в себе

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Главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.
Олич заявил, что игроки ЦСКА с каждой победой будут всё более уверены в себе
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили и счёт стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся», — приводит слова Олича «Матч ТВ».

Он отметил, что в перерыве сказал своим подопечным, что если они продолжат создавать моменты, как было в первом тайме, то забьют.

«Во втором тайме сразу получилось сравнять счёт. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе», — добавил специалист.

ЦСКА победил «Арсенал» со счётом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка России.

Ранее появилась информация, что между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА возник конфликт после матча КР.

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