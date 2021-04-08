Карпов рассказал, что не видел конфликта между игроками «Арсенала» и тренерами ЦСКА
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«Не сразу туда зашёл, мы ходили к трибуне болельщиков, и я не знаю, было ли что-то», — приводит слова Карпова Sport24.
По информации СМИ, по завершении встречи в подтрибунном помещении между футболистами «Арсенала» Гиа Григалавой и Гурамом Аджоевым и тренерами ЦСКА возник конфликт, в котором игроки угрожали специалистам.
Ранее президент «Арсенала» заявил, что не верит в драку игроков команды с тренерами ЦСКА.