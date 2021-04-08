Мостовой: «Динамо» подтвердило, что нельзя на одной молодёжи вылезать

Бывший полузащитник и капитан сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение московского «Динамо» от самарских «Крыльев Советов» в матче 1/4 финала Кубка России по футболу.

«Динамо» подтвердило то, о чём я много раз говорил: нельзя на одной молодёжи вылезать. Да, бывает, что на кураже всё здорово. Но молодёжи свойственно ошибаться — они могут один-два матча нормально отыграть, а потом будут недочёты. Шесть человек, которым по 22 года, — их и наказали. А у «Крыльев» мотивация сумасшедшая, они лидируют в ФНЛ и понимают, что будут играть в РПЛ. Удивляться нечему», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Экс-капитан российской сборной отметил, что главного тренера Сандро Шварца перехвалили.

«Зачем его, Тедеско и других хвалят? Ещё никто ничего не добился, а вы уже хвалите. А они на этом и живут: их хвалят, а потом всё, спасибо — и уезжают к себе в страну. И говорят, какие русские молодцы», — добавил Мостовой.

«Динамо» проиграло «Крыльям Советов» со счётом 0:2 и вылетело из текущего розыгрыша Кубка России.

Ранее сообщалось, что жеребьёвка полуфиналов Кубка России по футболу пройдёт 9 апреля.