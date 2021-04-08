Слуцкая считает, что Туктамышева заслуженно назначена капитаном сборной России на ЧМ

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала назначение Елизаветы Туктамышевой капитаном сборной России на командном чемпионате мира, который пройдёт в Японии.

«Капитан Туктамышева или не капитан, это никак не повлияет на то, как будут проходить выступления спортсменов, и на их результаты. Лиза не то что достойна быть капитаном, она достойна любых наград, какие только есть. Такому труду и такой целеустремленности можно только поаплодировать и позавидовать. Она находится в прекрасной форме, шикарно выглядит и не позволяет себе делать то, что позволяют себе многие великие спортсмены», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

Ранее Бутырская назвала Туктамышеву примером для многих.