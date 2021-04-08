Слуцкая считает, что Туктамышева заслуженно назначена капитаном сборной России на ЧМ

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала назначение Елизаветы Туктамышевой капитаном сборной России на командном чемпионате мира, который пройдёт в Японии.
Слуцкая считает, что Туктамышева заслуженно назначена капитаном сборной России на ЧМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Капитан Туктамышева или не капитан, это никак не повлияет на то, как будут проходить выступления спортсменов, и на их результаты. Лиза не то что достойна быть капитаном, она достойна любых наград, какие только есть. Такому труду и такой целеустремленности можно только поаплодировать и позавидовать. Она находится в прекрасной форме, шикарно выглядит и не позволяет себе делать то, что позволяют себе многие великие спортсмены», — цитирует Слуцкую «Спорт-Экспресс».

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

Ранее Бутырская назвала Туктамышеву примером для многих.

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