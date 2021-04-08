Источник: врачи не нашли следов наркотических веществ в крови хоккеиста Емелина

Врачи института Склифосовского не нашли следов наркотических веществ в крови защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.

По информации Telegram-канала Baza, Емелину был поставлен диагноз — острая печёночная недостаточность.

По версии врачей, защитник мог принять слишком много обезболивающих после травмы. В крови капитана «Авангарда» нашли следы ибупрофена и парацетамола.

Сообщается, что Емелина вернули из обсервации в отделение трансплантологии.

Ранее в МВД Татарстана подтвердили наличие наркотических веществ в анализах хоккеиста Емелина.